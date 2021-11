Giustizia: Cartabia, auspico attuazione riforma processo penale e civile "entro qualche mese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in parlamento della riforma del processo penale e civile è un risultato "non scontato" a causa delle tante sensibilità sul tema, ora abbiamo un anno di tempo per l'adozione dei decreti attuativi ma spero che questo possa avvenire "entro qualche mese". Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervista in apertura dei lavori della " Festa dell'ottimismo 2021", organizzata a Firenze dal quotidiano "Il Foglio". "L'approvazione della riforma del processo penale e civile non è stata facile a causa delle tante sensibilità, abbiamo fatto un grande lavoro di convergenza verso obiettivi possibili e si è trovata l'energia e la forza di raggiungere l'obiettivo comune: si tratta di un traguardo non scontato", ha aggiunto la Guardasigilli. (Rin)