Rai: "Carosello Carosone" premiato allo Zoom Festival

- La Rai vince allo Zoom Festival con “Carosello Carosone”, produzione Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction che racconta l’ascesa ai vertici della musica internazionale del cantante Renato Carosone, amatissimo artista degli anni ’50. E' quanto si legge in una nota. In questa XIX edizione la manifestazione internazionale dedicata ai contenuti audiovisivi ha premiato il film per la tv andato in onda a marzo su Rai1 come Best Fiction. Nella serata del 27 novembre a ritirare il premio è stato il regista Lucio Pellegrini. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, “Carosello Carosone” ha visto nei panni del musicista napoletano l’attore Eduardo Scarpetta, affiancato da Vincenzo Nemolato nel ruolo di Gegé Di Giacomo e Ludovica Martino nel ruolo di Lita Levidi, moglie di Carosone. Grande protagonista ovviamente la musica, curata dal maestro Stefano Bollani . (Com)