Usa-Russia: 27 diplomatici russi lasceranno gli Stati Uniti il 30 gennaio

- Ventisette diplomatici russi e le loro famiglie lasceranno gli Stati Uniti il 30 gennaio. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Federazione Russa a Washington, Anatoly Antonov, ripreso dall’agenzia di stampa “Tass”. Un numero equivalente di diplomatici russi se ne andrà poi il 30 giugno. “I nostri diplomatici (negli Stati Uniti) vengono cacciati via”, ha dichiarato l’ambasciatore, sottolineando che il problema dei visti per i diplomatici russi in territorio Usa non è ancora stato risolto. “Stiamo affrontando un serio problema di carenza di personale. I coniugi di un certo numero di nostri diplomatici si sono visti sottrarre l’accreditamento. Ai figli è stato negato il visto. Non comprendo a cosa mira questa politica di separare le famiglie dei diplomatici russi”, ha continuato Antonov. (segue) (Rum)