Libia: capo Commissione elettorale, "elezioni unica via per avere autorità unificate"

- Torna a parlare il presidente dell’Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, in un momento cruciale per il Paese nordafricano, a meno di un mese dalla data delle elezioni del 24 dicembre. “Non c'è altra scelta per tutte le parti che andare alle urne, perché è l'unico modo per creare consenso e avere un'autorità unificata”, ha detto Al Sayeh, aggiungendo che alla vigilia di Natale si dovrebbe votare solo per il primo turno delle presidenziali. “Faremo in modo che il 24 dicembre sia il giorno delle urne. (...) La Camera dei rappresentanti ha deciso di tenere le elezioni parlamentari insieme al secondo turno delle elezioni presidenziali e, di conseguenza, la Commissione lavorerà per sincronizzare le fasi dei due processi, a partire dall’accettazione delle domande di candidatura, la fase di appello e dei ricorsi fino alla campagna elettorale. La data delle elezioni parlamentari e del secondo turno delle elezioni presidenziali sarà 30 giorni dopo il primo turno”, ha detto ancora Al Sayeh, parlando ad incontro ospitato dall'Atlantic Council. Fonti libiche hanno spiegato ad "Agenzia Nova" che il 7 dicembre dovrebbe concludersi la fase dei ricorsi alle presidenziali e l'accettazione delle domande per le parlamentari. Dopodiché partirà la campagna elettorale per l'elezione del prossimo capo dello Stato, che dovrebbe durare due settimane circa. (segue) (Lit)