Libia: capo Commissione elettorale, "elezioni unica via per avere autorità unificate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione elettorale si è detto “consapevole” che la simultaneità delle elezioni parlamentari e presidenziali è una delle condizioni su cui la maggioranza delle parti politiche ha insistito”, aggiungendo però che vi sono delle questioni relative “ai periodi di tempo richiesti per ciascuna fase del processo elettorale”. La data del 24 dicembre, quando la Libia festeggerà il 70mo anniversario dell’indipendenza, va comunque preservata, ha insistito Al Sayeh, bocciando l’opzione di indire un referendum sulla Costituzione prima di eleggere il presidente. “Questo richiede un ambiente politico, economico e sociale stabile che consenta a tutte le componenti della società libica di sedersi a un tavolo in un clima di fiducia. Questi requisiti non sono attualmente disponibili e necessitano di maggiori sforzi per garantire che la costituzione sia un fattore di stabilità e non un fattore di divisione che genera più crisi”, ha detto ancora il presidente della Hnec. (Lit)