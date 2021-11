Ue: von der Leyen, piena solidarietà a Lituania dinanzi ad attacco ibrido bielorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso solidarietà alla Lituania dinanzi alle azioni della Bielorussia. In un messaggio su Twitter, von der Leyen ha dichiarato di essere arrivata a Vilnius assieme al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Siamo qui per esprimere la nostra piena solidarietà alla Lituania dinanzi all’attacco ibrido condotto dal regime della Bielorussia e per sottolineare la nostra buona cooperazione tra Ue e Nato”, ha scritto la presidente. (segue) (Sts)