Expo 2020: Di Maio rilancia a Dubai la candidatura di Roma 2030

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha rilanciato a Dubai la candidatura di Roma all’Expo 2030. Parlando in occasione della Giornata nazionale dell’Italia all’Esposizione universale ospitata quest’anno dagli Emirati Arabi Uniti (è la prima volta che l'Expo si tiene in un Paese del Medio Oriente), il titolare della Farnesina ha detto che la presenza italiana a Dubai è “perfettamente in linea con l’eredità di Expo Milano 2015 e mira ad essere un ponte ideale per l’Expo 2025 di Osaka e oltre”. Il capo della diplomazia italiana ha poi aggiunto: “Siamo pronti e determinati contribuire come giocatori chiave al prossimo Expo nel 2030. Il 7 ottobre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha notificato (...) la candidatura dell’Italia per organizzare a Roma 2030 con il tema città orizzontale, rigenerazione urbana e società civile”, ha aggiunto Di Maio. (Res)