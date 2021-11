Business news: la Nigeria conta sull’Algeria per esportare gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria vede nel progetto del gasdotto transhariano (Tsgp), che collega il Paese africano all'Europa attraverso l'Algeria, un grande potenziale. Secondo l'ambasciatore nigeriano ad Algeri, Mohammed Mabdul, i benefici economici derivanti dall’infrastruttura saranno "enormi" per tutte le parti coinvolte: "Si tratta di un progetto importante che genererà molto denaro sia per la Nigeria che per gli altri Paesi che vi partecipano”. Abuja potrebbe fornire attraverso il Tsgp circa 30 miliardi di metri cubi di gas all'anno, ha riferito diplomatico, aggiungendo che le riserve di gas in Nigeria sono “quasi illimitate”. Mabdul ha poi evidenziando le capacità di cui dispone l'Algeria in termini di trasporto e liquefazione del gas: “L'Algeria fornisce attualmente una buona parte del fabbisogno di gas della maggior parte dei Paesi europei. Vanta una rete di gasdotti di oltre 2.000 chilometri. Il suo principale giacimento di gas, Hassi R'mel, ha le quarte maggiori riserve di gas al mondo ". L'ambasciatore ha indicato che la realizzazione della sezione del Tsgp che attraversa la Nigeria "sta procedendo molto rapidamente e non appena raggiungerà Kano (regione di confine con il Niger) sarà collegata al confine con il Niger e da lì passerà in Algeria”. (Ala)