Business news: scarsa domanda, South African Airways interrompe voli di ritorno da Maputo

- La compagnia South African Airways (Saa) ha annunciato l'interruzione dei suoi voli giornalieri di ritorno dalla capitale del Mozambico, Maputo, a causa del basso numero di passeggeri. "La domanda su questo servizio non ha soddisfatto le aspettative e per il momento questo cambiamento è in linea con la nostra strategia di essere una gestione trasparente e fiscalmente responsabile", ha affermato Saa in una nota. La compagnia ha annunciato di recente anche la cancellazione dei voli verso altri Paesi africani, tra cui Ghana e Zambia, in particolare durante le festività natalizie. (Res)