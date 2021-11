Business news: ministro Aviazione, compagnia Nigeria Air inizierà ad operare nell'aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagnia aerea nigeriana Nigeria Air inizierà ad operare nell'aprile 2022. Lo ha annunciato il ministro dell'Aviazione, Hadi Sirika, al termine della riunione del Consiglio esecutivo federale (Fec) presieduta dal presidente Muhammadu Buhari. La compagnia, ha precisato il ministro citato dal quotidiano "Premium Times", sarà detenuta per il 49 per cento da partner stranieri, per il 46 per cento da investitori privati nigeriani e per il restante 5 per cento dal governo. Secondo i piani del governo, una volta operativa la compagnia genererà oltre 70 mila posti di lavoro, cifra superiore al numero totale di dipendenti pubblici attualmente impiegati nel Paese. (Res)