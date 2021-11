Business news: Centro Studi Tim, con banda larga in Africa 1.120 miliardi di dollari di crescita in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banda larga ha contribuito alla crescita del Pil in Africa per un valore di circa 1,1 mila miliardi di dollari in quasi dieci anni. Secondo il Centro Studi Tim, la diffusione della banda larga in Africa ha generato un contributo positivo di 1.120 miliardi di dollari alla crescita del Pil africano tra il 2009 e il 2019. Dei contributi maggiori ha beneficiato il Sudafrica (462 miliardi di dollari), l'Egitto (283 miliardi di dollari), la Nigeria (204 miliardi di dollari) e l'Algeria (158 miliardi di dollari). Tuttavia, la banda larga ha anche dato un contributo significativo a tutti gli altri paesi: all’Angola 41 miliardi di dollari, al Kenya 27,6 miliardi di dollari, al Marocco 88 miliardi di dollari, alla Libia 88,5 miliardi di dollari ed alla Tunisia 48,8 miliardi di dollari Usa. La stima è stata effettuata applicando il modello econometrico dell’Itu. (Res)