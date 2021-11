Business news: Romano (Sparkle), Italia gioca ruolo importante per connettività internazionale Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "gioca un ruolo importante per la connettività internazionale dell'Africa dove Sparkle, grazie alla sua estesa rete che corre intorno al continente, è il secondo operatore in termini di traffico Internet. Il Sicily Hub di Sparkle a Palermo è inoltre, già oggi, il principale snodo del traffico da e per l'Africa verso l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia, grazie alla prossimità con il Nord Africa e al collegamento con diciotto cavi internazionali". Lo ha dichiarato Elisabetta Romano, Amministratore delegato Sparkle. "Con la realizzazione del sistema di cavi sottomarini Blue e Raman, che prevede diramazioni anche in Algeria, Tunisia, Libia, Eritrea e Gibuti, creeremo una nuova autostrada digitale tra l'Italia e l'India con livelli di latenza ed efficienza senza precedenti. La sfida e l'opportunità è portare connettività e capacità nel continente - aprendo nuovi punti di presenza e investendo su nuovi cavi panafricani - e potenziare l'offerta con servizi a valore aggiunto", ha spiegato. (Rin)