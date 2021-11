Business news: Etiopia-Italia, stanziato 1 milione di euro a favore della Croce Rossa contro la violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha approvato un contributo di 1 milione di euro a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) in relazione alle due proroghe di bilancio dell'Appello 2021 per l'Etiopia e per le attività in Etiopia dell'Appello speciale contro la violenza sessuale. Il contributo italiano, fa sapere in una nota l'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, è volto a rispondere alle esigenze umanitarie derivanti dallo sviluppo del conflitto che si sta diffondendo in diverse regioni della parte settentrionale dell'Etiopia, supportando le attività del Cicr nella lotta alla violenza di genere e sessuale. Inoltre, il contributo italiano si inquadra nelle iniziative legate alla campagna globale in corso delle 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere contro le donne e le ragazze, alla quale anche l'Italia sta partecipando attivamente. (Com)