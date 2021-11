Difesa: Aeronautica militare, volo urgente Lamezia Terme-Roma per neonata in pericolo di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velivolo militare, inizialmente decollato dallo scalo di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato la piccola paziente - di appena 23 giorni di età - e un'equipe medica dell’Ospedale di Locri (RC). Intorno alle ore 23.55, il Falcon 900 è poi atterrato all'aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino al Policlinico Umberto I di Roma. L’attività di soccorso aereo viene svolta con equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare e consiste in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31mo Stormo di Ciampino, dal 14mo Stormo di Pratica di Mare, dal 15mo Stormo di Cervia e dalla 46ma Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza. (Com)