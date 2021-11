Usa-Sudafrica: variante Omicron, segretario di Stato Blinken a colloquio con omologa Pandor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con la ministra delle Relazioni internazionali e della Cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, a proposito della lotta alla pandemia di Covid-19 e della nuova variante Omicron, la cui scoperta nel Paese africano ha indotto le autorità di Washington a interrompere i collegamenti aerei con la regione. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. "Blinken e Pandor hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra Usa, Unione africana, Sudafrica e altri Paesi africani per vaccinare la popolazione e contrastare l'impatto del Covid-19. Il segretario ha espresso apprezzamento per la cooperazione di lunga data in materia di salute pubblica tra Stati Uniti e Sudafrica, e ha ringraziato in maniera specifica gli scienziati sudafricani per avere prontamente identificato la variante Omicron, così come il governo sudafricano per la trasparenza nella condivisione dell'informazione, fatto che dovrebbe costituire un modello per la comunità internazionale", conclude la nota. (Nys)