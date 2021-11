Francia: ministro Lecornu su Guadalupa, autonomia non equivale a indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare dell’autonomia di Guadalupa non equivale a parlare di indipendenza. Lo ha chiarito il ministro per i territori d’oltremare, Sebastien Lecornu, ripreso dall’emittente “BmfTv” oggi. Venerdì sera in un video pubblicato su Youtube il ministro ha dichiarato che la Francia è pronta a discutere dell’autonomia dell’arcipelago di Guadalupa, che da alcuni giorni, assieme al territorio dell’isola di Martinica, vede proteste e violenze generate dalle misure anti Covid. Il governo di Parigi è pronto a discutere della questione dell’autonomia sollevata “da alcuni politici locali”, giacché “non ci sono cattivi dibattiti fintanto che questi servono a risolvere i problemi quotidiani reali del popolo in Guadalupa”, ha detto Lecornu. (Frp)