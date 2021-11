Kirghizistan: oggi le elezioni legislative, restano le tensioni dopo il tentato golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kirghizistan si tengono oggi le elezioni legislative, che secondo la quasi totalità degli analisti dovrebbero consegnare al Paese un parlamento da 90 seggi ampiamente fedele al presidente Sadyr Japarov, impostosi come nuovo uomo forte dopo i disordini dello scorso anno. Le urne si sono aperte alle otto di questa mattina e si chiuderanno alle otto di sera. Il voto si svolge però in un clima di tensione, in particolare a causa del presunto tentativo di colpo di Stato che sarebbe stato sventato in settimana dai servizi segreti di Bishkek. Secondo il Comitato statale per la sicurezza nazionale (Gknb), gli aspiranti golpisti erano guidati da parlamentari ed ex funzionari di alto rango e avevano l'intenzione di rovesciare il governo di Japarov proprio dopo le elezioni parlamentari. Il capo dello Stato è anche chiamato a risolvere l'emergenza alimentare che egli stesso ha denunciato in occasione della sessione di venerdì 27 novembre del Consiglio di sicurezza nazionale. Japarov ha spiegato che, a causa della corruzione endemica e dei problemi di irrigazione, il Kirghizistan ha scorte alimentari a sufficienza solo per 90 giorni e rischia di scivolare in pieno inverno in una situazione di insicurezza alimentare. (Res)