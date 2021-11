Covid: Coldiretti, shopping con mascherina da 3 miliardi di euro nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una emergenza - continua la Coldiretti - che ha favorito l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio. Nei mercati degli agricoltori di Campagna amica lungo tutta la Penisola, il weekend è stato dedicato all’olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea ed elisir di lunga vita, per far conoscere la ricchezza del patrimonio nazionale che rappresenta anche un apprezzato omaggio per arricchire le tavole delle feste. (Com)