Algeria: elezioni municipali, affluenza al 35,97 per cento dopo la chiusura dei seggi

- L’affluenza per le elezioni amministrative anticipate tenute ieri in Algeria ha raggiunto il 35,97 per cento per le municipali e il 34,39 per cento per le regionali alla chiusura dei seggi alle ore 20. Lo ha confermato il presidente dell'Autorità elettorale nazionale indipendente (Anie), Mohamed Charfi, nel corso di una conferenza stampa. Il numero dei votanti per le Assemblee del popolo comunali (Apc, gli organi delle municipalità) è stato pari a 8.517.919 persone, mentre 8.145.226 elettori hanno votato per scegliere i loro rappresentanti nelle Assemblee del popolo wilaya (Apw, gli organismi delle regioni). Charfi ha chiarito che i dati sulla partecipazione sono provvisori, in attesa dell'esame di tutte le statistiche e dei ricorsi che verranno presentati. Più di un milione di supervisori (1.228.580) sono strati mobilitati per regolare il voto in 61.696 seggi municipali e 13.326 seggi regionali, alla presenza di 182.981 osservatori delegati dai circa quaranta partiti politici in lizza per le amministrative. (segue) (Ala)