Algeria: elezioni municipali, affluenza al 35,97 per cento dopo la chiusura dei seggi (2)

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, aveva auspicato un’affluenza "onorevole" alle elezioni amministrative anticipate. Il dato, per ora, è superiore all'affluenza alle elezioni legislative anticipate dello scorso giugno, quando la partecipazione si era fermata al 22,99 per cento. Parlando alla stampa nazionale venerdì sera, Tebboune, aveva indicato che “il popolo chiede il cambiamento attraverso le elezioni”, aggiungendo che gli algerini sono chiamati a “esprimere la loro opinione e a scegliere i più adatti per la gestione degli affari locali”. La fase post-elettorale, secondo il presidente, vedrà numerose riforme riguardanti la ricostruzione delle basi sociali ed economiche dello Stato. Il capo dello Stato aveva inoltre annunciato l’apertura, all’inizio del 2022, di una conferenza per la revisione dei codici comunali e regionali, al fine di conferire maggiori prerogative agli eletti locali e fornire loro strumenti che consentano loro di onorare i propri impegni elettorali. (Ala)