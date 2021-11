Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nubi basse e diffuse su tutta la pianura in mattinata, poco nuvoloso altrove, presenti banchi di nebbia la mattina presto. Dal pomeriggio schiarite con cielo sereno e poco nuvoloso, cielo coperto sulle Alpi. Precipitazioni deboli fino al primo mattino sui settori orientali, con neve oltre i 600-800 metri, assenti per la restante parte di giornata. Le temperature minime e massime subiranno un calo, con minime in Pianura intorno a 0 °C e massime intorno a 8 °C, lo zero termico è previsto intorno a 1000 metri. Deboli i venti in pianura, moderati da nord sulle Alpi e forti sulle creste alpine delle Retiche e alta Valchiavenna. (Rem)