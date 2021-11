Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura, temporanei annuvolamenti sulle Alpi, più compatti ed insistenti sui settori confinali. Le precipitazioni saranno assenti, eccetto un debole nevischio sui settori alpini di confine. Temperature minime in calo con gelate anche in pianura, i valori si attesteranno intorno a -2°C, massime stazionarie o in locale lieve diminuzione, intorno agli 8°C. Lo zero termico è previsto intorno ai 1000 metri. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest in pianura, locali condizioni di Foehn in serata sulla pianura occidentale. In montagna moderati o forti da nord.(Rem)