Green pass: 9 persone denunciate per la manifestazione non autorizzata di ieri

- La polizia di Stato ha identificato 100 persone, delle quali 9 saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, violenza privata e interruzione di servizio pubblico, in seguito ad una manifestazione non autorizzata in piazza Duomo. Circa 150 persone appartenenti al movimento "no green pass" si sono poi dirette verso corso di Porta Ticinese. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti dei partecipanti alla manifestazione non preavvisata per eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per sanzioni amministrative anche per il mancato utilizzo delle mascherine. (Com)