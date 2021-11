Droga: Gelmini, nessuno si sogni di liberalizzare gli spinelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se questo tema possa mettere a repentaglio la stabilità del governo, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie replica "no. Non ci sono problemi per il governo: mi preoccupa semmai che il dibattito distragga dalla battaglia contro la droga che anche nel 2020 ha fatto oltre 300 vittime. Non ci sono droghe leggere: nei pacchetti di sigarette la dicitura 'light' scomparirà per legge. Le pare che dal Parlamento possa passare il messaggio che esistono droghe leggere? C'è l'esigenza di aggiornare una normativa vecchia di 30 anni. Bisogna aggiornare anche le leggi, valorizzando il lavoro straordinario che su questo fronte ha fatto il privato sociale, aumentando e stabilizzando le risorse e uniformando, nel rispetto delle loro competenze, le norme delle Regioni. Che spesso hanno fatto anche buone norme - conclude Gelmini -, come l'ultima legge della Lombardia". (Rin)