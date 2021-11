Libia: il “Senato” di Tripoli denuncia violazioni e frodi nei seggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, ha denunciato una serie di violazioni nella registrazione e ricezione delle tessere elettorali, parlando di “frode sistematica”. In un comunicato, il Consiglio ha condannato l’aggressione all'ex membro del Congresso generale nazionale, Mahmoud Abdel Aziz, da parte di alcuni membri del ministero dell'Interno responsabili della messa in sicurezza di un seggio elettorale. Abdel Aziz aveva rivelato una serie di irregolarità nella distribuzione delle tessere elettorali quando sono iniziate le violenze contro di lui. La dichiarazione del Consiglio di Stato, organismo che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, ha invitato il ministero dell'Interno ad aprire un'indagine sui casi documentati di aggressione e a ritenere responsabili gli autori, sottolineando che seguirà questi incidenti per garantire che non si ripetano e per preservare la libertà di espressione. Sui social media libici circola da ieri un video che mostra l'ex membro del Congresso generale nazionale Mahmoud Abdel Aziz che veniva aggredito, accompagnato da suo figlio, da alcuni individui del ministero degli Interni in uno dei seggi elettorali. (Lit)