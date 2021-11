Pa: Brunetta, finalmente si investe sul suo capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "La strategia che abbiamo messo in campo è molto articolata: reclutamenti più veloci, progressioni di carriera più fluide, nuovi contratti, vaste campagne di formazione, retribuzioni più alte. E un portale, inPA, che rende molto più facile il matching tra domanda e offerta nella Pa, grazie a una mappa digitale e continuamente aggiornata delle opportunità nelle singole amministrazioni italiane, e che garantisce una modalità più efficiente per le candidature. Io sono ottimista, in cinque anni faremo un cambio del sangue della Pa". Lo dichiara in un'intervista a "Il Messaggero" il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Con il Pnrr il paradigma è cambiato - prosegue l'esponente dell'esecutivo -. Sulla Pa, e sul suo capitale umano, finalmente si investe. La Pa viene vista per quello che è: un formidabile fattore di competitività del Paese. Avere a disposizione servizi pubblici più produttivi, moderni e semplici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese. Questo cambia la percezione del passato della Pa come settore rifugio, bassi salari e bassa produttività. Perché se la produttività aumenta, i servizi migliorano e, dunque, le retribuzioni possono salire. Per questo abbiamo sbloccato, dopo anni, i fondi per il salario accessorio (per compensare proprio la produttività)". (Rin)