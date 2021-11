Business news: Di Stefano, High Street Italia a Seul è "un piccolo capolavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio High Street Italia a Seul è "un piccolo capolavoro": si tratta si tratta di una intera palazzina di quattro piani che è al contempo" un’esposizione permanente del meglio del Made in Italy, ma anche un caffè italiano, una libreria e persino uno spazio polifunzionale dove organizziamo eventi di promozione del Sistema Italia". Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un messaggio pubblicato su Facebook durante la sua visita in Corea del Sud. High Street Italia copre uno spazio di oltre 800 metri quadri, in una delle vie più esclusive di Seoul, interamente dedicati al nostro Paese. "Il cliente, entrando, sceglie di respirare il tricolore e può comprare tutto quello che lo circonda inquadrando un semplice codice a barre. La merce esposta è ovviamente in rotazione continua per dare a tutti la possibilità di presentarsi in quello che è il nostro primo mercato per vendita pro capite in tutta l’Asia". (Res)