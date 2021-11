Business news: Dubai, licenze commerciali in aumento del 69 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, hanno rilasciato il 69 per cento in più di licenze commerciali nei primi dieci mesi del 2021. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”. In particolare, l’emirato ha rilasciato 55.194 nuove licenze a ottobre, in aumento rispetto alle 32.626 rilasciate nello stesso mese del 2020. "La crescita del numero di licenze rilasciate riflette il successo di Dubai nella gestione dell'impatto della pandemia di Covid-19 e l'agilità del governo nel modificare le politiche economiche, che hanno contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori nell'economia diversificata di Dubai", ha affermato il dipartimento dell’Economia e del turismo. (Res)