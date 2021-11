Business news: scambi commerciali aumentati del 10 per cento nei primi dieci mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Tunisia e Libia sono aumentati del 10,42 per cento durante i primi dieci mesi di quest'anno raggiungendo quota 1.568 milioni di dinari (circa 490 milioni di euro), rispetto ai 1.420 milioni di dinari (circa 444 milioni di euro) dell'anno scorso. Lo ha reso noto la ministra del Commercio della Tunisia, Fadila Rabhi, in dichiarazione all'emittente radiofonica "Shems fm" a margine delle attività del Forum industriale libico in corso a Tunisi. La ministra tunisina ha considerato il forum un'occasione di incontro con istituzioni finanziarie internazionali e arabe, per finanziare alcuni dei progetti in stallo in Tunisia, come la zona finanziaria del libero scambio a Ben Guerdane e il mercato produttivo di Sidi Bouzid. (Tut)