Business news: direttore Aiea a Teheran in vista ripresa incontri su accordo nucleare a Ginevra

- Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, è giunto in visita nella capitale dell’Iran, Teheran, a pochi giorni dalla ripresa degli incontri a Ginevra per il rilancio dell’accordo sul nucleare in programma il prossimo 29 novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Prima della sua partenza per Teheran, Grossi ha espresso la speranza di stabilire quello che ha definito “un canale fruttuoso e cooperativo per il dialogo diretto” durante la sua visita al fine di riprendere le attività di verifica nucleare in Iran. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il direttore generale dell’Aiea ha rivelato che a Teheran avrà incontri con funzionari iraniani al fine di affrontare le questioni in sospeso relative al programma nucleare. (Res)