Business news: fondo sovrano Mubadala, strategia di investimento prosegue invariata nel 2022

- Il fondo sovrano emiratino Mubadala ha annunciato di non voler modificare la strategia di investimento per l’anno 2022. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale il fondo sovrano continuerà a investire nelle scienze, nella tecnologia e nelle energie rinnovabili. L’amministratore delegato di Mubadala, Khaldoon Khalifa al Mubarak, ha inoltre parlato di alcune sfide da affrontare nel breve termine, tra cui l'inflazione. “Non sarà presente alcun cambiamento in termini di strategia nel 2022”, ha affermato Al Mubarak in occasione del Global Manufacturing and Industrial Summit in corso a Dubai, aspettandosi una maggiore liquidità a livello mondiale con la progressiva uscita dalla pandemia di Covid-19. (Res)