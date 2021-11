Business news: Cina, a Chongqing commercio estero in crescita del 25 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, ha registrato un incremento del 25 per cento rispetto al 2020, totalizzando 100,84 miliardi di dollari. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", fornendo dati dettagliati in merito alla bilancia commerciale locale. Da gennaio a ottobre, le esportazioni di Chongqing sono aumentate del 25,8 per cento fino a 64 miliardi di dollari. In crescita anche le importazioni, che hanno segnato un incremento del 23,5 per cento su base annua, totalizzando complessivamente 36,28 miliardi di dollari. Tra i principali partner della municipalità emergono i dieci Stati dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), l'Unione europea e gli Stati Uniti, i cui volumi d'affari con Chongqing sono stati rispettivamente di 16 miliardi, 15,76 miliardi e 15 miliardi di dollari. Sempre nello stesso periodo, il commercio della città con i Paesi lungo la Nuova via della seta (Bri) ha registrato un incremento del 24,4 per cento, attestandosi intorno ai 27,48 miliardi di dollari. (Cip)