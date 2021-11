Business news: India-Usa, accordo transitorio su tassazione servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e gli Stati Uniti hanno concordato un approccio transitorio sull’imposizione fiscale per i servizi digitali (Equalisation Levy 2020). Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze indiano. I due Paesi hanno convenuto di applicare gli stessi termini della Dichiarazione congiunta del 21 ottobre tra Stati Uniti e Austria, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito per quanto riguarda l’addebito dell’India del prelievo di perequazione del due per cento sulla fornitura di servizi di commercio elettronico e l’azione commerciale Usa. Il regime transitorio avrà applicazione dal primo aprile 2022 all’attuazione del primo pilastro, fissata al 31 marzo 2024. I termini definitivi saranno perfezionati entro il primo febbraio 2022. (Inn)