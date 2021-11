Business news: India, aperto il cantiere dell’aeroporto internazionale di Noida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto il cantiere per la costruzione dell’aeroporto internazionale di Noida, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, che dovrebbe essere operativo entro il 2024. La cerimonia di posa della prima pietra si è svolta alla presenza del primo ministro dell’India, Narendra Modi, del capo del governo statale, Yogi Adityanath, e di altre personalità. Il premier, rivendicando le proprie politiche e criticando i governi che lo hanno preceduto, ha ribadito la centralità dello sviluppo delle infrastrutture per il Paese e affermato che lo scalo diventerà il gateway logistico dell’India settentrionale. L’hub servirà centri industriali come Aligarh, Mathura, Meerut, Agra, Bijnor, Moradabad e Bareilly. Inoltre, darà impulso allo sviluppo del turismo. Il costo stimato del progetto è di 150-200 miliardi di rupie. (Inn)