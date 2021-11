Business news: Egitto, 1,2 miliardi di euro per metropolitana Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre istituzioni finanziarie internazionali hanno erogato una somma di 1,2 miliardi di euro al ministero dei Trasporti egiziano per realizzare il progetto di sviluppo del treno Abu Qir nella città di Alessandria e trasformarla in una metropolitana. Lo riferiscono i media locali. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha stanziato 250 milioni di euro, l'Agenzia francese per lo sviluppo e la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture sono gli partecipanti al finanziamento del progetto, che sarà realizzato a Bejaia il prossimo anno. Il governo contribuisce solo per il 15 per cento al costo del progetto della linea metropolitana di Alessandria, che ha un costo totale di circa 1,71 miliardi di dollari. (Cae)