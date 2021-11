Business news: Libia, TotalEnergies aumenta partecipazioni nelle concessioni di Waha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha firmato con le autorità libiche diversi accordi per lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali del Paese in occasione del Libia Energy & Economic Summit, prima conferenza economica organizzata in Libia negli ultimi dieci anni. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. "Questi accordi puntano a sviluppare dei progetti solari per apportare elettricità alla popolazione libica e ad investire in progetti di riduzione della bruciatura del gas sui campi petroliferi. TotalEnergies ha inoltre firmato un protocollo d'accordo con la compagnia nazionale di elettricità che prevede lo sviluppo di progetti solari fotovoltaici per una capacità complessiva di 500 megawatt. Il Consiglio dei ministri del Governo di Unità nazionale ha approvato l'acquisizione congiunta da parte di TotalEnergies e ConocoPhillips della partecipazione dell'8,16 per cento detenuta da Hess nelle concessioni di Waha. In questo modo TotalEnergies aumenterà la partecipazione, portandola dal 16,3 al 20,4 per cento. (Frp)