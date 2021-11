Business news: Fmi, economia algerina in ripresa nel 2021-2022 dopo pandemia e shock petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Algeria, dopo la pandemia da Covid-19 e il calo dei prezzi del petrolio tra il 2019 e il 2020, si sta gradualmente riprendendo e ci si aspetta una netta crescita del Prodotto interno lordo (Pil) negli ultimi mesi del 2021 e nel 2022, nonostante la situazione di incertezza generale legata a fattori sociali e politici. Lo ha affermato il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un comunicato stampa seguito a un vertice dell’istituzione finanziaria internazionale focalizzato sul Paese nordafricano. Nella prima metà del 2021, infatti, il Pil dell’Algeria è cresciuto del 2,3 per cento dopo la contrazione del 4,9 per cento del 2020, quando le restrizioni per affrontare la pandemia globale hanno rallentato la catena di produzione e distribuzione dei settori economici algerini. Nel comunicato stampa, l’Fmi si è congratulato con il governo del Paese per aver intrapreso strategie economiche "volte a rafforzare i poteri della Banca d'Algeria" e a "stimolare la crescita e ridurre la dipendenza dell'economia dagli idrocarburi", sottolineando che un "mix di politiche calibrate consentirebbe di sostenere la stabilità macroeconomica e promuovere una crescita sostenibile, resiliente e inclusiva". Infatti, nonostante la crescita e la reattività del governo di Algeri, i rischi legati a nuove ondate pandemiche sono alti e l’economia algerina ha sempre più bisogno di una rapida diversificazione economica per poter resistere a eventuali rallentamenti della produzione nazionale. (Ala)