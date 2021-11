Business news: Expo 2020, Italia protagonista con Giornata nazionale del 24 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Expo Dubai si veste di "verde, bianco e rosso" in occasione dell'Italy National Day che si celebrerà domani 24 novembre. Secondo quanto riferisce una nota del Commissariato italiano per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020, l'Esposizione universale dedicherà domani un'intera giornata al Paese, con eventi culturali, incontri istituzionali di altissimo profilo, attività per le famiglie e intrattenimento, dentro e fuori il Padiglione Italia. Gli appuntamenti cominciano al mattino, alle 10 (ora di Dubai). All’Al Wasl Plaza, fulcro di Expo, si terrà una cerimonia che si aprirà con l'alzabandiera e l'esecuzione degli inni nazionali italiano e degli Emirati Arabi Uniti e proseguirà con le dichiarazioni delle massime autorità dei due Paesi – per l'Italia il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. A concludere questa prima fase, l'esibizione dell'Arma dei Carabinieri. Il programma prosegue nel pomeriggio con un workshop aperto del ministro Di Maio dal titolo "Italy is Back on Track: Recovery, Resilience and Attractiveness", che vedrà il confronto tra rappresentanti istituzionali ed economici del nostro Paese e le controparti e potenziali investitori emiratini. (Lit)