Business news: Uganda, Ungheria annuncia programma di sviluppo economico nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria avvierà il maggior programma di sviluppo economico internazionale in Uganda con l’obiettivo di fermare i flussi migratori. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, che ha ricevuto oggi a Budapest l’omologo ugandese, Abubaker Jeje Odongo, Il programma vale 5,2 miliardi di fiorini (14,4 milioni di euro). In conferenza stampa con quest’ultimo, Szijjarto ha riferito che “migrazioni e terrorismo, che sono strettamente interconnessi, pongono la maggior minaccia alla sicurezza dell’Europa” e l’Africa rappresenta una fonte primaria di entrambe. Per questo motivo l’esecutivo ungherese ritiene essenziale promuovere la permanenza dei locali nelle loro madrepatrie. “È un interesse dei Paesi europei e dei cittadini dell’Ue. Bruxelles dovrebbe sostenere gli Stati in questo sforzo”, ha detto, aggiungendo che invece di sovvenzionare costantemente le migrazioni, le risorse europee andrebbero impiegate per arrestarle. L’Ungheria è tuttora impegnata nel Paese con soluzioni per il trattamento dell’acqua per fornire quotidianamente 160 mila litri d’acqua potabile in un campo profughi. Budapest ha fornito inoltre container sanitari mobili e un ospedale di Kampala ha ricevuto attrezzature cardiologiche. Imprese magiare hanno stabilito un centro per la sicurezza informatica e un registro biometrico per rifugiati e migranti. In cooperazione con la Germania, l’Ungheria sta partecipando a un programma da 300 milioni di fiorini (830 mila euro) per migliorare le condizioni igieniche nelle scuole e negli ospedali. Jeje Odongo ha ringraziato l’Ungheria per il supporto e ha espresso apprezzamento per le sue aperture verso l’est e il sud del mondo, che contribuiscono alla cooperazione globale nella soluzione di sfide comuni. (Vap)