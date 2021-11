Business news: Sudafrica-Kenya: Kenyatta in visita a Pretoria, previsto bilaterale con Ramaphosa e firma accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha effettuato una visita di Stato di tre giorni in Sudafrica su invito dell'omologo Cyril Ramaphosa, volta ad approfondire le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il programma della visita, si legge in una nota della presidenza di Nairobi, ha previsto una cerimonia formale di benvenuto dal presidente Ramaphosa presso il palazzo presidenziale di Pretoria, dove saranno firmati alcuni memorandum d'intesa nei settori delle migrazioni, del turismo e delle consultazioni diplomatiche. In particolare, il protocollo d'intesa in ambito migratorio sarà un precursore dell'istituzione di un regime senza visti per i cittadini kenioti che viaggiano in Sudafrica, come già avviene per i sudafricani che entrano in Kenya. Il secondo accordo, quello sul turismo, si prefigge di esplorare le opportunità di investimento per far crescere il settore nei due Paesi, nonché fornire una piattaforma per lo scambio di esperienze e lezioni apprese. Oltre all'incontro bilaterale, i due capi di Stato hanno presieduto forum d'affari congiunto Kenya-Sudafrica per esplorare nuove aree di cooperazione economica, commerciale e di investimento. Al forum hanno partecipato circa 100 imprenditori kenioti. Il programma della visita di Kenyatta ha previsto anche una visita all'Aspen Pharmacare, la filiale sudafricana di Aspen, multinazionale farmaceutica globale che produce e distribuisce i vaccini Johnson & Johnson contro il Covid-19. Il Kenya e il Sudafrica condividono relazioni di lunga data e reciprocamente vantaggiose che precedono il sostegno storico del Kenya alla lotta contro l'apartheid e il colonialismo in Sudafrica. Il Sudafrica ha stabilito relazioni diplomatiche con il Kenya nel 1992 con l'istituzione di una Commissione mista per l'accordo di cooperazione che consente la più alta forma di impegni bilaterali condotti a livello ministeriale. (Res)