Business news: forum commercio India-Usa, accordo per ampliare relazioni in diversi settori

- L’India e gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno a portare le relazioni economiche a un livello superiore. Lo riferisce un comunicato del ministero del Commercio e dell’industria indiano al termine della 12ma riunione del Forum bilaterale per la politica commerciale che si è tenuto a Nuova Delhi e che è stata presieduta dal ministro Piyush Goyal e dalla rappresentante statunitense per il Commercio, Katherine Tai, in visita ufficiale. Gli interlocutori, si legge nella nota, “hanno sottolineato l’importanza di integrare le due economie in tutti i settori” per sfruttare pienamente tutte le potenzialità. La riunione era stata convocata in seguito all’impegno preso dal presidente Usa, Joe Biden, e dal primo ministro indiano, Narendra Modi, nel loro incontro a settembre a Washington, a “sviluppare una visione ambiziosa e condivisa per il futuro delle relazioni commerciali”. (Inn)