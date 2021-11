Business news: Cina, profitti imprese di Stato aumentano del 47,6 per cento nei primi 10 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti combinati delle imprese statali cinesi (Soe) sono aumentati del 47,6 per cento annuo nei primi 10 mesi del 2021, raggiungendo un volume di circa 594 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Pechino, precisando che nello stesso periodo il reddito operativo delle aziende è cresciuto del 22,1 per cento su base annua a circa 9,45 mila miliardi di dollari. Alla fine del mese scorso, il rapporto debito/attività delle aziende di Stato ha toccato il 64,3 per cento, invariato rispetto allo stesso periodo nel 2020, secondo le rilevazioni. (Cip)