Business news: elettronica, Umc e la statunitense Micron archiviano la disputa sull'Ip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda taiwanese United Microelectronics Corporation (Umc) e la statunitense Micron Technology, leader nei semiconduttori, hanno raggiunto un accordo che porrà fine alla loro disputa legale sulla proprietà intellettuale (Ip). È quanto annunciato dalle società, che hanno espresso la volontà di approfondire la cooperazione reciproca. Negli ultimi quattro anni, la relazione tra i due colossi tecnologici è stata scandita da reciproche denunce per appropriazione indebita e violazione del segreto commerciale, con tensioni che hanno scosso anche i mercati finanziari alimentando la preoccupazione di investitori e azionisti. Nel 2017, Micron aveva accusato tre dipendenti di Umc precedentemente impiegati presso l’azienda statunitense di aver trafugato informazioni riservate, cedendole successivamente ad un'azienda cinese di proprietà statale. Umc aveva risposto nel 2018, denunciando la violazione dei brevetti da parte di due filiali cinesi di Micron. L’ultimo atto della battaglia legale tra le parti si è tenuto lo scorso anno, quando gli Stati Uniti hanno multato Umc per 60 milioni di dollari, dopo che l'azienda taiwanese si è dichiarata colpevole di essersi appropriata di progetti di Micron e di averli condivisi con la cinese Fujian Jinhua, che stava costruendo un impianto di produzione di chip di memoria. In base ai termini del nuovo accordo, le società ritireranno le denunce a rispettivo carico e Umc effettuerà a Micron dei pagamenti occasionali dall’importo non rivelato. (Cip)