Business news: 1,11 miliardi di dollari di esportazioni verso Paesi bacino Nilo

- Le esportazioni egiziane verso i Paesi del bacino del Nilo hanno raggiunto il valore di 1,11 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2021, in aumento rispetto agli 835 milioni di dollari del periodo gennaio-settembre 2020. E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'Agenzia centrale di statistica dell'Egitto. Le esportazioni egiziane verso i Paesi del bacino del Nilo sono quindi aumentate del 33,7 per cento. Le importazioni dai Paesi del bacino del Nilo sono aumentate del 12,4 per cento nei primi nove mesi dell'anno, passando dai 442 milioni di dollari nel periodo gennaio-settembre 2020 a 497 milioni di dollari di quest'anno. Il valore delle importazioni totali dell'Egitto nel 2020 è stato di 562 milioni di dollari. I Paesi del bacino del Nilo sono: Egitto, Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda ed Eritrea. In particolare, le esportazioni in Sudan rappresentano il 52,7 per cento del totale dei beni esportati nel bacino del Nilo, pari a un valore di 588 milioni di dollari. Il valore delle importazioni dal Paese a sud dell'Egitto ammonta a 258 milioni di dollari. Il valore delle esportazioni in Kenya è stato di 284 milioni di dollari, mentre le importazioni sono state di 173 milioni di dollari, e in Etiopia il valore delle esportazioni è stato di 80 milioni di dollari e le importazioni 6 milioni di dollari. (Cae)