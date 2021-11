Business news: la Nigeria conta sull’Algeria per esportare gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria vede nel progetto del gasdotto transhariano (Tsgp), che collega il Paese africano all'Europa attraverso l'Algeria, un grande potenziale. Secondo l'ambasciatore nigeriano ad Algeri, Mohammed Mabdul, i benefici economici derivanti dall’infrastruttura saranno "enormi" per tutte le parti coinvolte: "Si tratta di un progetto importante che genererà molto denaro sia per la Nigeria che per gli altri Paesi che vi partecipano”. Abuja potrebbe fornire attraverso il Tsgp circa 30 miliardi di metri cubi di gas all'anno, ha riferito diplomatico, aggiungendo che le riserve di gas in Nigeria sono “quasi illimitate”. Mabdul ha poi evidenziando le capacità di cui dispone l'Algeria in termini di trasporto e liquefazione del gas: “L'Algeria fornisce attualmente una buona parte del fabbisogno di gas della maggior parte dei Paesi europei. Vanta una rete di gasdotti di oltre 2.000 chilometri. Il suo principale giacimento di gas, Hassi R'mel, ha le quarte maggiori riserve di gas al mondo ". L'ambasciatore ha indicato che la realizzazione della sezione del Tsgp che attraversa la Nigeria "sta procedendo molto rapidamente e non appena raggiungerà Kano (regione di confine con il Niger) sarà collegata al confine con il Niger e da lì passerà in Algeria”. Il diplomatico ha poi affrontato gli altri progetti in corso d’opera tra i due Paesi (Algeria e Nigeria), in particolare il cavo in fibra ottica che mira a rafforzare la connettività Internet tra l'Africa e l'Europa e i 9.900 chilometri dell’autostrada trans-sahariana, infrastruttura candidata a diventare uno snodo fondamentale per il trasporto merci in Africa, in concorrenza con il Marocco. Secondo Mabdul, il progetto stradale ha raggiunto un tasso di completamento di circa il 90 per cento, osservando che "la parte algerina ha completato la propria e sta solo aspettando l'inaugurazione". L’Algeria conta molto su questo storico progetto, risalente agli anni ’60 del secolo scorso, per penetrare nel mercato africano, che comprende oltre 700 milioni di potenziali consumatori provenienti dai Paesi collegati alle ramificazioni del nuovo asse stradale come Tunisia, Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria e non solo. Il progetto sarà sostenuto, secondo il Mabdul, dal collegamento tra tre porti in acque profonde a Lagos (Nigeria), El Hamdania (Algeria) a Gabès (Tunisia). “Le merci provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo transiteranno attraverso questi porti e verranno poi traportate attraverso reti stradali comuni. È un progetto enorme che porterà sviluppo e prosperità a tutta la regione", ha affermato Mabdul. L’ambasciatore nigeriano ad Algeri ha infine auspicato la creazione collegamenti aerei tra Algeri, Abuja e Lagos, per facilitare i viaggi delle comunità d'affari dei due paesi. Il completamento del Tsgp, unitamente alla crisi diplomatica tra Marocco e Algeria, potrebbe rilanciare il progetto Galsi, il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia concordato nel lontano 2001 e mai realizzato. Il Galsi prevede una condotta sottomarina di 284 chilometri, con una profondità massima di ben 2.880 metri, e dovrebbe collegare il porto algerino di Koudiet Draouche, nel nord-est del Paese, a quello di Porto Botte, nella Sardegna sud-occidentale. Da qui, dovrebbe partire una sezione onshore fino a Olbia, attraversando tutta la Sardegna. Infine, da Olbia dovrebbe partire un altro metanodotto sottomarino fino alla località toscana di Piombino, presso il quale avverrà il collegamento con la rete nazionale italiana. La finalità del progetto è “fornire una nuova fonte di approvvigionamento di gas naturale al mercato italiano ed europeo con l’obiettivo di contribuire al progresso economico e al benessere della comunità garantendo una sicurezza di approvvigionamento energetico”, si legge in uno studio risalente al 2008. L’infrastruttura dovrebbe consentire, una volta a regime, l’importazione in Italia di circa 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno. (Ala)