Business news: Egitto, volume degli investimenti europei pari a 15 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli investimenti europei in Egitto è di oltre 15 miliardi di dollari in questo momento. Lo ha annunciato il generale Abdel Moneim al Terras, capo dell'Organizzazione araba per l'industrializzazione al Cairo. Al Terras ha incontrato alcuni ambasciatori dei Paesi europei presso l'Organizzazione araba per l'industrializzazione per presentare la strategia e la visione dell'Autorità in merito all'approfondimento della produzione locale, al trasferimento e alla localizzazione della tecnologia in collaborazione con le aziende internazionali, e gli ultimi progetti in corso in secondo gli standard della quarta rivoluzione industriale e della trasformazione digitale. L'incontro ha lo scopo di informare gli ambasciatori stranieri su questi piani per attirare investimenti europei in Egitto. In particolare, Al Terras ha discusso con l'ambasciatore della Bulgaria al Cairo, Diane Angelov Katrashev, dei modi per rafforzare la partnership con le principali aziende bulgare in molti settori della difesa e dell'industria civile, compresa la formazione e la qualificazione dei dipendenti dell'Organizzazione araba per l'industrializzazione. Ha preso il via a Tripoli il Libya Energy & Economic Summit 2021, il primo evento internazionale su larga scala che si svolge nel Paese in oltre un decennio. L’evento, organizzato dal ministero del Petrolio e del gas libico e dalla compagnia National Oil Corporation (Noc), riunisce professionisti del settore, dirigenti del settore pubblico e privato e leader regionali a Tripoli per due giorni di networking e accordi. Il Libya Energy & Economic Summit 2021 è sponsorizzato da TotalEnergies, Vitol, Repsol, Eni, General Electric, Petrofac, Equinor, Sahara Group, ConocoPhillips, Consolidated Contractors Company, OMV, Wintershall, Security Side, The Libyan Group for Oil Services Co. e Wazen. Nella giornata odierna sono intervenuti, tra gli altri il direttore generale delle risorse naturali di Eni, Alessandro Puliti, e il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné. TotalEnergies ha firmato due accordi separati con il governo di unità nazionale libico e la compagnia elettrica libica (Gecol). Gli accordi mirano a consolidare ulteriormente la posizione di TotalEnergies nel mercato delle energie rinnovabili in Libia, sottolineando al contempo l'impegno dell'azienda nei confronti della nazione nordafricana. Il primo accordo sottoscritto dal primo ministro ad interim della Libia, Ramadan Boujnah, e da Pouyanné, riguarda lo sviluppo di progetti solari nel Paese. Il secondo accordo è invece memorandum d’intesa tra TotalEnergies e Gecol che mira a garantire lo sviluppo di 500 megawatt di energia solare in Libia, ed è finalizzato alla fornitura di energia elettrica alla rete nazionale. (Lit)