Business news: ministero dell’Industria cinese nega a Tencent il lancio di nuove app

- Il governo cinese ha proibito al colosso tecnologico Tencent di lanciare nuove applicazioni ed effettuare aggiornamenti su quelle esistenti. Lo ha stabilito il ministero dell'Industria e della tecnologia dell’informazione cinese (Miit), aggiungendo che le disposizioni entrano in vigore dal 25 novembre. L’iniziativa rientra nella stretta di Pechino sul comparto tecnologico nazionale, regolamentato dalla Legge sulla sicurezza informatica del 2017 e dalla Legge sulla sicurezza dei dati approvata a settembre. Tencent, che attualmente gestisce circa 170 tra app e giochi, ha annunciato in una nota la cooperazione con i regolatori, non precisando la durata della sospensione. (Cip)