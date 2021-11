Business news: Israele-Giordania, firmato accordo per impianti energia solare e desalinizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Giordania hanno firmato un doppio accordo di cooperazione, secondo cui verranno costruiti un impianto per produrre energia solare nel Regno hascemita che verrà fornita allo Stato ebraico, dove sarà realizzato un impianto di desalinizzazione per erogare acqua al Paese arabo. L'accordo è stato firmato dalla ministra dell'Energia e delle Risorse idriche israeliana, Karine Elharrar, dalla ministra per i Cambiamenti climatici emiratina, Mariam Almheiri, e dal ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione giordano, Mohammed al Najjar, a Expo Dubai. L'accordo è stato mediato dagli Emirati Arabi Uniti, presenti con l'erede al trono, Mohammen bin Zayed al Nahyan. Alla cerimonia di firma dell'accordo ha preso parte anche l'inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry. Si tratta del più grande accordo di cooperazione mai firmato tra Israele e Giordania, secondo Paese arabo a raggiungere un trattato di pace con lo Stato ebraico nel 1994. In particolare, l'accordo vedrà Israele acquistare energia solare dalla struttura con sede in Giordania, che sarà costruita da una società degli Emirati, e la Giordania acquistare acqua dal sito israeliano da costruire lungo la costa mediterranea. "Il vantaggio di questo accordo non è solo sotto forma di elettricità verde o acqua desalinizzata, ma anche il rafforzamento delle relazioni con il vicino che ha il confine più lungo con Israele", ha affermato la ministra israeliana. Da parte sua, Kerry ha detti: "Il Medio Oriente è in prima linea nella crisi climatica. Solo lavorando insieme i Paesi della regione possono essere all'altezza della sfida”. Gli studi di fattibilità per il progetto dovrebbero iniziare il prossimo anno. (Res)