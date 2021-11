Russia: papa Francesco invia condoglianze per incidente miniera in Siberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso le sue condoglianze al presidente russo, Vladimir Putin, per la tragica esplosione avvenuta in una miniera in Siberia che ha provocato la morta di 52 persone. È quanto si legge in una nota del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Papa Francesco, si legge, “rivolgerà le sue preghiere a tutti coloro che hanno perso la vita e ai loro cari che ne piangono la scomparsa. Nei confronti di tutte le persone coinvolte negli sforzi di salvataggio, Sua Santità, invoca la forza e la pace di Dio onnipotente”. Due giorni fa nella miniera di carbone di Listvyazhnaja un'esplosione, probabilmente causata da metano misto ad aria, ha provocato la morte di 52 persone, fra cui anche alcuni dei soccorittori. (Res)