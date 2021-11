Business news: Cina-Cambogia, accordo di libero scambio in vigore dal primo gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di libero scambio (Fta) ratificato da Cina e Cambogia entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2022, secondo quanto riferito dal ministero del Commercio di Pechino. Siglato il 12 ottobre 2020, il patto favorirà l'integrazione tra le due economie eliminando i dazi su oltre il 90 per cento dei beni commerciati. Parallelamente, l'autorità commerciale di Pechino afferma che le parti intensificheranno gli investimenti nella compravendita digitale e rafforzeranno il proprio partenariato nell'ambito della Nuova via della seta (Bri). L'imminente entrata in vigore dell'accordo era stata preannunciata lo scorso 15 novembre dal primo ministro cinese, Li Keqiang, durante un incontro telematico con l'omologo cambogiano, Hun Sen. (Cip)